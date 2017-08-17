Hindistan'da 'mavi köpek' paniği

Hindistan’ın Mumbai kentinde sokaklarda dolaşan ‘mavi’ köpekler, yerel halk arasında endişe uyandırdı.Kasadi Nehri’ne dalıp suyundan içtikten sonra maviye döndükleri söylenen köpeklerin, endüstriyel atıklardan zehirlenmiş olabilecekleri ihtimali araştırılıyor.

Araştırmalar, Kasadi’de su kirliliğinin ‘güvenli’ seviyeyi 13 kat aştığını gösteriyor. Köpeklerin nehirde yiyecek ararken renklerinin değiştiği tahmin ediliyor. Hayvan hakları savunucuları çevredeki fabrika atıklarının nehre karıştığını söylerken, Mumbai sakinleri nehirdeki kirlilik için yerel yönetimlerin harekete geçmesini bekliyor.

Uzmanlar şuana kadar 5 tane mavi köpeğin görüldüğünü söyledi.

Hayvan hakları savunucularından Arati Chauhan, "Köpeklerin beyaz tüylerinin maviye dönmesi hepimizi şoke etti. Şimdiye kadar mavi renkli 5 köpek tespit ettik. Bunun üzerine kirlilik kontrol kurulu ile, bu bölgedeki fabrikaları incelemeye almaları konusunda iletişime geçtik" dedi. Yerel basın, yerel yönetimin sorunun farkına vararak harekete geçtiğini ve bölgede su kalitesi kontrolü yapılmaya başlandığını belirtti.