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Dünya

Hindistan'da Maocu militanlar 14 polisi öldürdü

11 Mayıs 2009 18:54

Hindistan'ın orta kesimlerinde Maocu militanların kurdukları pusuyla 14 polisi öldürdüğü bildirildi.

Polis, bir istihbarat üzerine militanlara operasyon düzenlemek için Chhattisgarh eyaletinin Raipur bölgesine giden güvenlik güçlerinin tuzağa düştüğünü belirtti.

Polis, ağır silahlı militanların önce patlamalarla kıskaca aldıkları güvenlik güçlerine daha sonra yoğun biçimde ateş açtığını kaydetti.

Hindistan'da seçimlerin boykot edilmesini isteyen militanlar daha önce de 5 seçim yetkilisi ile ülkenin orta ve doğu kesimlerinde 11 polisi öldürmüştü.

Hindistan'daki Maocular fakir çiftçiler ve topraksız köylülerin haklarını savunduklarını iddia ediyor.

Hindistan Başbakanı Manmohan Singh'in ülkesinin iç güvenliğine en büyük tehditlerden biri olarak gösterdiği Maocu gerillaların 1960'ların sonlarında başlattığı isyan hareketinde binlerce kişinin öldüğü bildiriliyor.

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