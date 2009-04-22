Hindistan'da Maocu gerillalar treni ele geçirdi

Hindistan'da Maocu gerillalar, ülkenin doğusunda bir yolcu trenini ele geçirdiği bildirildi.



Polis, 250 kadar Maocu gerillanın, ülkede yapılan genel seçimlerin ikinci aşamasından birgün önce Jharkhand eyaletinde ormanlık bir bölgede ele geçirdiği trende, 500 civarında yolcu bulunduğunu açıkladı.



Gerillaların, trenin Hegarah kasabasındaki istasyondan ayrılmasına izin vermediği, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.



Hindistan'da toprak sahibi olmayan işçiler ve yoksul çiftçilerin hakları için çatışmalara giren Maocu gerillalar, halka seçimleri boykot etmesi çağrısında bulunmuştu. İsyancılar, genel seçimlerin yapıldığı bu dönemde ülkenin orta kesimi ve doğusunda saldırılarını arttırdı.

