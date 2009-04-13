T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hindistan’da maden ocağına saldırı: 8’i polis 12 ölü

13 Nisan 2009 11:25

Hindistan'ın doğusundaki Orissa eyaletindeki bir maden ocağına saldıran silahlı militanlarla polis arasında yaşanan çatışmada, 8'i polis 12 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, bir grup Maocu militanın Panchpatmali bölgesindeki boksit (alüminyum maden cevheri) madenine saldırarak 100 maden çalışanını rehin aldığını, polisin intikal ettiği madende 9 saat süren çatışma yaşandığını ve ilk belirlemelere göre 8 polis ve 4 militanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Polis yetkilileri, militanların maden ocağında tünel açmak için kullanılan büyük miktardaki patlayıcıyı çalmak niyetinde olduğunu ancak alamadan kaçtığını bildirdi. Militanların, polisin olay yerine gelmesini önlemek için madene giden yola patlayıcılar döşediği de kaydedildi.

Rehinelerin durumunun iyi olduğu bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24