Hindistan’da maden ocağına saldırı: 8’i polis 12 ölü

Hindistan'ın doğusundaki Orissa eyaletindeki bir maden ocağına saldıran silahlı militanlarla polis arasında yaşanan çatışmada, 8'i polis 12 kişi hayatını kaybetti.



Yetkililer, bir grup Maocu militanın Panchpatmali bölgesindeki boksit (alüminyum maden cevheri) madenine saldırarak 100 maden çalışanını rehin aldığını, polisin intikal ettiği madende 9 saat süren çatışma yaşandığını ve ilk belirlemelere göre 8 polis ve 4 militanın hayatını kaybettiğini açıkladı.



Polis yetkilileri, militanların maden ocağında tünel açmak için kullanılan büyük miktardaki patlayıcıyı çalmak niyetinde olduğunu ancak alamadan kaçtığını bildirdi. Militanların, polisin olay yerine gelmesini önlemek için madene giden yola patlayıcılar döşediği de kaydedildi.



Rehinelerin durumunun iyi olduğu bildirildi.

