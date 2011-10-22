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Dünya

Hindistan'da köprü çöktü: 13 ölü KOLKATA (A.A) 

22 Ekim 2011 23:20

-Hindistan'da köprü çöktü: 13 ölü KOLKATA (A.A) - 22.10.2011 - Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Darjiiling bölgesinde, bir nehrin üzerindeki ahşap köprünün çökmesi sonucu 13 kişi öldü. Yetkililer, köprünün, köylülerin bir toplantı için üzerinde toplandığı sırada çöktüğünü belirtti. Yardım görevlilerinin 21 metreden nehre düşenleri kurtarmak için hemen harekete geçtiği, 50'den fazla kişiyi yaralı olarak kurtardığı, ancak onlarca kişinin halen kayıp olduğu kaydedildi. Bir polis yetkilisi, yerel yönetim liderlerinin konuşmalarını dinlemek için köprünün üzerinde yaklaşık 150 kişinin toplandığını söyledi. Arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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