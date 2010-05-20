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Dünya

Hindistan'da kasırga alarmı

Hindistan'ın güneyinde çıkan fırtınada 15 kişi hayatını kaybettiği 55 balıkçının da kaybolduğu bildirildi.

20 Mayıs 2010 03:00

T24- Hindistan’ın güneyindeki Andra Pradeş eyaletinde, fırtına ve şiddetli yağışlarda son 24 saatte 15 kişi öldü.


Yetkililer, ölenler arasında, şiddetli yağış yüzünden sanayi atölyeleri çöken 4 işçinin bulunduğunu, 55 balıkçınınsa kayıp olduğunu belirtti.


Eyalette kasırga alarmı verilirken, 50 binden fazla kişi tahliye edilerek güvenli yerlere götürüldü.


Eyalet yetkililerinin, olası bir felakete hazırlık amacıyla kurtarma ekiplerini, helikopterlerini ve otobüslerini hazır tuttuğu kaydedildi.


Bölgede son 14 yılın en etkili kasırgasının, Bengal Körfezinden Andra Pradeş’in sahil kesimlerine bugün ulaşacağı tahmin ediliyor.


Andra Pradeş’i 1977’de vuran kasırgada 10 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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