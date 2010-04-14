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Dünya

Hindistan'da kasırga: 56 ölü

Hindistan'ın kuzeydoğusunu saatte 160 kilometre hızla vuran kasırgada 76 kişi öldü.

14 Nisan 2010 03:00

T24 - Hindistan'ın kuzeydoğusunu saatte 160 kilometre hızla vuran kasırgada ölüs sayısı polis yetkilileri tarafından 56 olarak açıklandı. Daha önce yerel yetkililer ve yerel basın, ölü sayısını 76 olarak bildirmişti.


Polis yetkilisi genel müfaettiş Surojit Kar Purkaystha'nın göre Batı Bengal'de 31 kişi, Bihar eyaletinde de 25 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken,  yüzlerce kişinin yaralandığını bildirdi.


Salı gecesi ülkenin kuzeybatısını vuran kasırgada Bihar'ın Araria bölgesinde bir hapishane duvarının çökmesi nedeniyle de 600'den fazla tutuklu başka bir cezaevine sevk edildi.



Ölü sayısı 76 olarak açıklanmıştı



Daha önceki açıklamalarda salı gecesi Batı Bengal ve Bihar eyaletlerini vuran kasırgada hayatını kaybedebnlerin sayısı 76 olarak bildirilmişti.

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