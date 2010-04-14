Hindistan'da kasırga: 56 ölü

T24 -

Ölü sayısı 76 olarak açıklanmıştı

Polis yetkilisi genel müfaettiş Surojit Kar Purkaystha'nın göre Batı Bengal'de 31 kişi, Bihar eyaletinde de 25 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, yüzlerce kişinin yaralandığını bildirdi.Salı gecesi ülkenin kuzeybatısını vuran kasırgada Bihar'ın Araria bölgesinde bir hapishane duvarının çökmesi nedeniyle de 600'den fazla tutuklu başka bir cezaevine sevk edildi.Daha önceki açıklamalarda salı gecesi Batı Bengal ve Bihar eyaletlerini vuran kasırgada hayatını kaybedebnlerin sayısı 76 olarak bildirilmişti.