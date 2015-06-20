Hindistan'da kaçak içki felaketi: 53 ölü

Hindistan'ın batısında yer alan Mumbai kentinde kaçak içki nedeniyle 53 kişinin öldüğü bildirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre yerel basında çıkan haberlerde, Mumbai'nin banliyösü Malad'da kaçak içki tükettikten sonra rahatsızlananlardan 53 kişinin öldüğü, tedavi altına alınan 28 kişinin durumlarının da ağır olduğu belirtildi.



Olayla ilgili olarak 8 polis memurunun görevlerinden uzaklaştırıldığı ifade edildi.



Kaçak içki satışıyla bağlantılı 3 kişinin gözaltına alındığı, bir kadının da arandığı kaydedildi.