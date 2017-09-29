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Dünya
Deutsche Welle

Hindistan'da izdiham: 22 ölü

Hindistan'ın Mumbai kentinde bir tren istasyonu çıkışında yaşanan izdihamda 22 kişi hayatını kaybetti, en az 32 kişi yaralandı.

29 Eylül 2017 16:11

Hindistan'da Maharaştra eyaletinin Sağlık Bakanı Dipak Savant'ın verdiği bilgilere göre, izdiham iş yoğunluğunun yaşandığı sabah saatlerinde gerçekleşti. En az 22 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı olayda can kaybının artmasından endişe ediliyor.

İzdihamın aniden bastıran Muson yağmurundan kaçmak isteyen yolcuların aynı anda istasyon çıkışındaki geçide sığınmak istemesi sonucu meydana geldiği bildirildi. Polis, geçide sığınan kişilere tren yolcularının da eklenmesiyle kalabalığın arttığını, geçidin çökeceği yönündeki iddiaların paniğe neden olduğunu açıkladı.

Hindistan televizyonları, olay sonrası yerde yatan insanların görüntülerini yayınladı. Birçoğu hareketsiz olan bu kişilerin çevredekilerin yardımıyla kaldırılmaya çalışıldığı görüldü.

Hindistan'ın doğusundaki bir tapınakta ağustos ayında meydana gelen izdihamda da 11 kişi hayatını kaybetmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/AFP, BÖ/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Hindistan MumbaiMaharaştraSağlık Bakanı Dipak SavantMusonDeutsche Welle Türkçe dpa/AFP BÖ/CÖ

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