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Dünya

Hindistan'da izdiham: 100 ölü 25 yaralı

Hindu festivallerinden birinden dönen hacılardan en az 100 kişinin çıkan izdiham nedeniyle öldüğü bildirildi.

15 Ocak 2011 02:00

T24 - Hindistan'ın en popüler Hindu festivallerinden birinden dönen hacılardan en az 100 kişinin çıkan izdiham nedeniyle öldüğü bildirildi.

Polis kaynaklarına göre ülkenin güneyinde bu gece meydana gelen olayda yaklaşık 25 kişi de yaralandı.

Merala eyaletindeki Sabarimala tapınağındaki dinsel festivalden sonra, dağlık bölgede dar bir yolda ilerleyen hacılar arasına, yine hacıları taşıyan bir jipin girdiği ve izdihama yol açtığı bildirildi. Çok dar bir alanda korumasız biçimde çok büyük bir kalabalığın birikmesinden dolayı izdiham çok sayıda kişinin ölümüne yol açtı.

Hindu tapınaklarında zaman zaman yüzbinlerce kişinin toplanmasından ötürü sık sık izdihamlar yaşanıyor. Mart ayında benzer bir olayda 63, 2008'deki bir olayda ise 145 kişi ölmüştü.


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