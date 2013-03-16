Hindistan'da İsviçreli kadın kocasının yanında toplu tecavüze uğradı!

Hindistan’da İsviçreli turistler saldırıya uğradı. Kamp yapan çifte saldıran 8 kişilik grup, 39 yaşındaki kadına tecavüz etti.



Hindistan, yine bir toplu tecavüz haberiyle sarsıldı.

Ülkenin Madhya Pradesh eyaletinde İsviçreli bir kadına toplu tecavüz edildiği ve olayla ilgili 13 kişinin sorgulandığı belirtildi.

Yerel polis yetkilisi C. S. Solanki'nin yaptığı açıklamada, söz konusu kadın ve kocasının tapınak kasabası olarak bilinen Orchha'dan bisikletleriyle yola çıkarak geceyi geçirmek için kamp kurdukları ormanda 8 kişilik bir grubun saldırısına uğradığını ifade etti. Solanki, çiftin dövüldüğünü ve eşyalarının çalındığını kaydetti.

Hindistan'da 16 Aralık'ta da 23 yaşında genç bir kadın otobüste toplu tecavüze uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay, ülkede geniş çaplı protestolara neden olmakla kalmamış uluslararası tepki de çekmişti.