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Dünya

Hindistan'da ilkyardım yapan maymun, arkadaşının hayatını kurtardı!

Hindistan’da hızla yok edilen ormanlar yüzünden maymunlar gün geçtikçe insanların yaşadığı bölgelere daha çok giriyor

21 Aralık 2014 23:39

Hindistan’da bir maymun elektrik akımın kapılan bir diğer maymunu kendine getirmek için 20 dakika boyunca uğraştı. Sonunda da başarılı oldu.

Hindistan’ın kuzeyindeki Kanpur kentinde bir maymun tren raylarının üstündeki yüksek gerilim hattında dolaşırken elektrik akımına kapıldı. Bir diğer maymun hemcinsini kurtarmak için uzun süre çaba gösterdi. 20 dakikalık çabasının ardından kazazede maymunu kendine getirdi.

Al Jazeera Türkçe’de yer alan habere göre, arkadaşını raylar üzerinde bilinci kapalı bir şekilde bulan maymun, diğer maymunu kendine getirmek için ısırmak, vurmak ve raylar arasındaki su birikintisine sokmak dahil her yolu denedi. Maymunun bu çabası o sırada kazanın gerçekleştiği tren istasyonunda olanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Hindistan’da hızla yok edilen ormanlar yüzünden maymunlar gün geçtikçe insanların yaşadığı bölgelere daha çok girmeye başladı. Amaçları ise çoğunlukla yiyecek aramak oluyor.

 

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