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Dünya

Hindistan'da ilkokul öğrencilerine soyunma cezası

Yalnızca kızların gittiği okulda 88 öğrencinin diğer arkadaşlarının önünde zorla kıyafetleri çıkartıldı

30 Kasım 2017 14:35

Hindistan'da bir okulda 88 öğrenciye diğer öğrencilerin önünde soyunma cezası verildi. Karara tepki yağdı.

New Delhi TV'nin haberine göre, Arunçal Pradeş eyaletinde kız öğrencilerin gittiği okulda, okul müdürüne ve bir öğrenciye hakaret içeren yazının bulunmasının ardından 88 öğrenci, öğretmenleri tarafından diğer öğrencilerin önünde kıyafetlerini çıkarmakla cezalandırıldı.

Papum Pare'de meydana gelen olayın eyalette büyük tepki uyandırdığı, öğrenci ailelerinin polise başvurduğu belirtildi. Emniyet yetkilisi Tumme Amo, "Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öğrenciler ve öğretmenlerin ifadeleri alınacak" dedi.

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