Hindistan'da iki yolcu treni çarpıştı: 65 ölü

T24 - Hindistan'ın doğusunda, demiryolundaki patlamanın ardından savrulan bir yolcu treninin yan rayda seyreden hızlı yük trenine çarpması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 65 kişi öldü, en az 200 kişi de yaralandı.



Demiryollarından bir yetkili, ölü sayısının daha da artacağını tahmin ettiklerini söyledi.



Kurtarma çalışmaları sonuçlanmadan can kaybı konusunda kesin bir sayı veremeyeceklerini belirten yetkili, parçalanan vagonlarda sıkışmış çok sayıda yolcu bulunduğunu kaydetti.



Yerel bir yetkili de ölü sayısının 60'a ulaşmasından endişe ettiklerini belirtti. Bazı yetkililer de kazada yaralananların sayısının da 100'den fazla olduğunu açıkladı.



Batı Bengal eyaletinin Kalküta kenti yakınlarında, Maocu gerillaların etkin olduğu bölgede meydana gelen kazada sabotajdan şüphelenildiğini bildiren yetkililer, henüz doğrudan bir suçlamada bulunmadı.



Bölgedeki gazeteciler de kaza yerinde kargaşa ve paniğin hakim olduğunu, bir yandan insanlar ağlarken bir yandan kurtarma görevlilerinin yaralıları kurtarmaya ve cesetlere ulaşmaya çalıştığını bildiriyor.



Hindistan'ın güneyinde de geçen pazar günü bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 158 kişi hayatını kaybetmişti.







