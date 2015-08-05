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Dünya

Hindistan'da iki tren raydan çıktı; 27 ölü

Hindistan'da iki yolcu treni bir köprüden geçerken raydan çıktı, kazada 27 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

05 Ağustos 2015 15:21

Hindistan'da iki farklı tren başkent Delhi'ye 950 kilometre uzaklıktaki Machak Nehri'nin üzerindeki bir köprüde raydan çıktı. Yerel kaynaklar kazada 27 kişi hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını duyurdu. 

Sabah'ta yer alan habere göre, Mumbai'den Varanasi yönüne seyretmekte olan Kamayani Express treninin raydan çıkmasından, kısa süre sonra karşı yönden gelmekte olan Janata Express treni kaza yaptı.

Demiryolları Sözcüsü Anil Saksena, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu talihsiz kaza, raylardaki ani su baskınından dolayı meydana geldi; yol çöktü ve Kamayani Express'in son altı vagonunun raydan çıkmasıyla sonuçlandı. Bu tren raydan çıktı, sonrasında eşzamanlı olarak yan hatta karşı yönden bir tren geliyordu. Bu tren de ani su baskını durumuyla karşılaştı" diyen Saksena, en az iki vagonunda kısmen nehir sularına gömüldüğünü de sözlerine ekledi.

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