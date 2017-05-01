Hindistan’da iki müslüman inek çaldıkları şüphesiyle öldürüldü

İneklerin kutsal kabul edildiği Hindistan’da, inek çaldıkları şüphesiyle iki Müslüman öldürüldü.

DHA'nın haberine göre, yerel polisin açıklamasına göre, Abu Hanifa ve Riyazuddin Ali’nin sopalarla dövülerek öldürülmesi üzerine açılan soruşturmada iki kişi sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Hindistan’da kutsal kabul edilen ineklerin kaçakçılığının yapılması ve öldürülmesi üzerine artan gerilim, bir takım grupların öfkeli saldırılarına sebep oldu.

Geçtiğimiz aylarda kamyonuyla inek taşıyan bir Müslüman, öfkeli bir grup tarafından yolu kesilerek öldürülmüştü.

Hindistan Başbakanı Modi, geçtiğimiz yıl dini kullanarak şiddet içeren eylemlerde bulunanları eleştirmişti.