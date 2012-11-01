Hindistan'da hortum: En az 7 ölü

Hindistan'ın güneydoğusunu vurması üzerine 7 kişi hayatını kaybetti. Chennai şehrinde hortum nedeniyle karaya oturan petrol tankerinde bulunan 5 denizci için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sahil kurtarma ekipleri helikopterler ve tekneler ile denizde tarama çalışmalarına başladı.

Tamil Nadu eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu 1 denizci hayatını kaybetti.

Hızı saatte 100km'ye ulaşan Nilam Hortumu'nun Hindistan'ın güneydoğusunu vurması üzerine 7 kişi hayatını kaybetti. 100,000 kişi ise evlerinden tahliye edildi.

BBC muhabiri Sanjoy Mahumder dün gece hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verilmek zorunda kalındığını söyledi.

Hindistanlı yetkililer petrol taşıyan tekneden sızıntı olmasının çok ağır sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Yollar ve tarım alanları ağır zarar gördü. Hortumun vurduğu birçok yerde elektrik kesintileri yaşanıyor.

Fırtına öncesinde 100,000'den fazla kişi evlerinden tahliye edildi ve rakımı yüksek bölgelerde okullar ve geçici sığınaklara yerleştirildi.

Yetkililerin önlemleri hızlı bir şekilde almış olmasının hortumun yol açtığı zararı en aza indirdiğini belirtildi.

Nilam Hortumu, Çarşamba günü, Hindistan'ın Tamil Nadu ve Andhra Pradesh eyaletlerini ve Pondicherry şehrini vurdu.

Etkilenen bölgelerde okullar kapanırken, Chennai limanında kargo hizmetleri durduruldu. Her iki eyaletteki balıkçılar denize çıkmamaları konusunda uyarıldı.

2011 yılı Aralık ayında Pondicherry yakınında yaşanan bir hortum 30'dan fazla kişinin ölümüne ve çok sayıda evin zarar görmesine yol açmıştı. 2010 yılı Mayıs ayında Andhra Pradesh civarında ortaya çıkan güçlü bir hortum en az 23 kişinin ölümüne neden olmuştu. (BBC Türkçe)