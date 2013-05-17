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Dünya

Hindistan'da 'Hidrosefali' hastası bebek ameliyat oldu

Operasyonu gerçekleştiren Sandeep Vaishya, ameliyatın beklenenden çok daha iyi geçtiğini belirtti

17 Mayıs 2013 13:19

Yaklaşık bir ay önce AFP muhabirinin Hindistan'da görüntülediği, hidrosefali hastalığıyla mücadele eden ve bu yüzden kafatası sürekli büyüyen küçük Roona Begum, ameliyat oldu.

Hindistan'da yaşayan Fatima Khatun ve Abdul Rahman'ın kızları, 18 aylık Roona Begum'un, beyinde su toplanması olarak da bilinen 'Hidrosefali' hastalığıyla mücadelesi medyaya yansıdıktan sonra, kamuoyunun da dikkatini çekmiş, hayırseverler internet üzerinden örgütlenerek yardım kampanyaları başlatmıştı.

Ayrıca, küçük kızın durumunu medyadan öğrenen özel bir hastane, Roona'nın durumunu yakından incelemek için harekete geçmiş, hastanenin nöroloji bölümü başkanı Sandeep Vaishya, küçük kızı hastanenin bulunduğu şehre getirerek durumunu yakından inceleyeceklerini ve ameliyat için umutlu olduklarını söylemişti.

ntvmsnbc.com'un AFP'ye dayandırdığı haberine göre küçük Roona'nın yaşam kalitesini arttıracak ameliyat gerçekleştirildi. Operasyonu gerçekleştiren Sandeep Vaishya, ameliyatın beklenenden çok daha iyi geçtiğini belirtti.

Doktorların değerlendirmelerine göre Roona'nın durumundaki gelişim, önümüzdeki günlerde anlaşılabilecek.

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