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Dünya

Hindistan'da halk 3. tur seçimlerde oy kullandı

30 Nisan 2009 11:01

Hindistan'ın birçok eyaletinde halk üçüncü tur seçimlerde oy kullanmak üzere sandık başına gitti.

Toplam 11 eyalette yapılacak seçimlerde, gözler, 2008 sonunda bir dizi saldırıda 174 kişinin hayatını kaybettiği Mumbai'ye çevrilmiş durumda. Saldırıların ardından çok hareketli geçen seçim kampanyasının sonunda 10 sandalyenin yeni sahiplerini bulması bekleniyor.

Yaklaşık 714 milyon Hintlinin, ülkenin 35 vilayetinde Halk Meclisinin 543 milletvekilini belirleyeceği seçimler 13 Mayısa kadar sürecek ve sonuçlar 16 Mayısta ilan edilecek.

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