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Dünya

HİNDİSTAN'DA HAFTA SONUNDA 47 KİŞİ ÖLDÜ LUCKNOV (A.A)

20 Eylül 2010 20:13

-HİNDİSTAN'DA HAFTA SONUNDA 47 KİŞİ ÖLDÜ LUCKNOV (A.A) - 20.09.2010 - Hindistan'ın kuzey bölgelerini hafta sonu vuran muson yağmurları ve toprak kaymalarında 47 kişi öldü. Yetkililer, Uttrahand eyaletinin Almorah bölgesinde, kayaların evlerine yuvarlanması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Eyaletin Pitthoragarh, Çampavat and Uttarkaşi bölgelerinde de 23 kişinin sel sularına kapılarak ya da toprak kaymalarında, evlerinin yıkılması yüzünden yaşamını yitirdiği kaydedildi. Yağışların bugün de devam ettiği, Tehni barajındaki suyun tehlikeli seviyeye çıktığı ifade edildi. Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinin Ladah bölgesinde, Ağustos ayında en az 175 kişi ölmüştü.

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