Hindistan’da güneş enerjisi eğitimi alacak 2 büyükanne aranıyor!

Time dergisinin en etkili 100 isminden birisi olan Sanjit Bunker Roy, Hindistan’da Çıplak Ayaklılar Koleji’nde gerçekleştirdiği ‘büyükannelere güneş enerjisi eğitimi’ne Türkiye’den katılacak 2 büyükanne arıyor.

Radikal gazetesi yazarlarından Jale Özgentürk’ün 16 Şubat 2012 tarihinde kaleme aldığı ‘Çıplak Ayaklılar Koleji’nden büyükannelere davet’ başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:



Çıplak Ayaklılar Koleji’nden büyükannelere davet

Yoksulluk savaşçısı Bunker Roy Türkiye’den iki büyükanneye Hindistan’da ‘güneş mühendisi’ eğitimi verecek.

Hindistan’ın Rajasthan bölgesinde sıradışı bir okul var. Çoğu okuma yazma bilmeyen köylü kadın ve erkekleri eğitiyor. Çıplak Ayaklar Koleji adını verdiği okulun kurucusu bir Bunker Roy…

Hindistan’da bugüne kadar 3 milyona yakın yoksul öğrenciyi iş hayatı ile tanıştıran, TIME Dergisi’nin “En Etkili 100 Kişi” arasında gösterdiği Sanjit Bunker Roy, Management Türkiye tarafından 17’ncisi bugün başlayan “Dönüşüm Zamanı! Yenilenmeye ve Büyümeye Hazır Mısınız?” temalı İnsan Kaynakları Zirvesi’nin 40’a yakın konuğundan biri.

Önceki akşam (14 Şubat 2012) dünyada yoksulluğa karşı mücadele eden ve mikrokredi uygulamasının babası Muhammed Yunus’un da katıldığı bir sohbet yemeğinde Roy’la bir araya geldik.

Yoksullukla mücadele konusunda yaptığı projeleri anlattı. Hayatı Robert Redford’un oğlu tarafından belgesele çekilmekte olan Roy, Çıplak Ayaklar Koleji’nde büyük bir yokulluğun yaşandığı Hindistan’da öğrencilerin yanı sıra köylerde yaşayanları eğitiyor. Köylerinin güneş enerjisi mühendislerini, sanatkarlarını, diş hekimlerini ve doktorlarını yetiştiriyor.



2 büyükanne aranıyor



Özellikle “güneş enerjisi mühendisleri” elektrikle tanışamamış köylüler için önemli. Güneş enerjisinin dünyada yaygınlaşması ile bu kavram ortaya çıkmış.

“Çıplak ayaklı güneş mühendisi” olmak için koşullardan biri okur-yazar olmak. Diğeri ise çok ilginç, büyükanne olmak. Roy “Neden büyükanneler” sorusunu “Çünkü gençlere bu sistemi öğrettiğimizde hemen köyünü terkediyor. Oysa büyükanneler hiç bir şekilde köyünü bırakmıyor” diye yanıtlıyor.

Bu büyükanneler güneş enerjisi teknolojisi nasıl kullanılır, nasıl korunur gibi konularda eğitiliyor. Roy, Türkiye’de Hindistan kadar yoksulluk olmadığı görüşünde ancak güneş enerjisi teknolojisinin Türkiye’de de yaygınlaşması için projeyi uygulamak istiyor. Bunun için köyünden hiç ayrılmamış iki büyükanneyi Hindistan’a çağırıyor.

Dünyada 1 dolar olan yoksulluk sınırında 1 milyar insan yaşıyor. Türkiye de dünyada olmasa bile yoksulluk konusunda OECD ülkeleri arasında en kötü olan ülkelerden biri. Proje çok güzel ancak bir sorun var.

Türkiye’de köyünden hiç çıkmamış büyükanneler kocalarından, çocuklarından izin alabilir mi?