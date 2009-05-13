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Dünya

Hindistan'da genel seçimler sona erdi

13 Mayıs 2009 18:26

Hindistan'da bir aydır süren genel seçimler sona erdi. Sandık çıkışı yoklamalarına göre, iktidardaki Kongre Partisi'nin öncülük ettiği koalisyon, muhalefetteki Hindu milliyetçi ittifakı karşısında önde gidiyor.

Bununla birlikte iki grubun da parlamentoda çoğunluğu sağlaması beklenmiyor. Bu grupların şimdi, Asya'nın en büyük üçüncü ekonomisinin yavaşlama ve komşu Pakistan'daki istikrarsızlıkla karşı karşıya bulunduğu bir dönemde, hükümet kurmak için yeni müttefikler bulmaları bekleniyor.

C-voter ajansınca yapılan sandık çıkışı yoklamaları, merkez soldaki koalisyon partilerinin parlamentoda 189 ile 201 arasında sandalye, muhalefetteki Bharatiya Janata Partisi'nin ise 183 ile 195 arasında sandalye kazanabileceğini gösterdi.

Partilerin bu güç savaşında 543 sandalyeli parlamentoda 272 milletvekilinin desteğini kazanması gerekiyor.

Yaklaşık 714 milyon Hintli seçmenin ülkenin 35 eyalet ve bölgesinde Halk Meclisinin 543 milletvekilini belirleyeceği seçimler 16 Nisanda başlamıştı.

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