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Dünya

Dalgalar gemiyi ikiye böldü 40 kişi yaşamını yitirdi, 160 kişi de kayıp!

Hindistan'da meydana gelen gemi kazasında ilk belirlemelere göre 40 kişi yaşamını yitirdi, 160 kişi de kayıp

30 Nisan 2012 23:30

Hindistan'ın, Assam eyaleti polis müdürü J.N. Çavduri, Dubri bölgesi yakınlarında Brahmaputra Nehri'nde 350 yolcu taşıyan geminin şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle ikiye bölünerek battığını söyledi. İlk belirlemelere göre 40 kişi yaşamını yitirdi, 160 kişi de kayıp.

 
Çavduri, geminin güvertesinde seyahat eden yaklaşık 150 yolcunun kurtarıldığını veya yüzerek kurtulduğunu, yolculardan 165'inin kayıp olduğunu ifade etti.
 
Bölgedeki kötü hava koşulları ve iletişimin aksaması nedeniyle kaza yerinden sağlıklı haber alamadıklarını kaydeden Çavduri, kurtarma çalışmalarına katılmaları için polis ve paramiliter güçlerin kaza bölgesine gönderildiğini belirtti.

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