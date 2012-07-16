Hindistan’da gece kulübünden çıkan kadın 20 kişinin saldırısına uğradı. Sokak ortasında taciz edilen ve dövülen kadını o sırada oradan geçmekte olan bir gazeteci görüntüledi. YouTube’da yayınlanan video halkı ayağa kaldırdı.



Hindistan’ın kuzeyinde bulunan Guwahati şehrinde geçtiğimiz gece gece kulübünden çıkan genç bir kadın sokakta 20 kişinin saldırısına uğradı. Tesadüfen oradan geçmekte olan bir gazeteci olayı görüntüleyerek internette paylaştı.

Halkı ayağa kaldıran videoda görülen erkeklerden 6 tanesinin yakalandığı bildirildi.

Görüntülerde 20 kişinin sokakta çember içine aldıkları kadını yerde sürüklediği, üzerinde sigara söndürdüğü ve taciz ettiği görülüyor.

Sokaktan geçenlerin ve çevredeki dükkan sahiplerinin kadına yardım etmemesi büyük tepkiye neden olurken polisin olay yerine 45 dakikada gelmesi de halkın isyan etmesine neden oldu.

Video yayınlandıktan sonra olaya karıştığı tespit edilen kişilerin posterleri polise dağıtıldı. Güvenlik yetkilileri halkın olaya büyük tepki gösterdiğini fark edince aramalarını yoğunlaştırdı.

Olayı görüntüleyen Mukul Kalita konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Kalabalığın arasına girdim. Kadın beni görünce yardım istedi. Kadına eziyet eden adamlar bana neden ona yardım etmek istediğimi sordu. Polisi aradım. Bana olaydan haberleri olduğunu ve yolda olduklarını söylediler.”

Polis saldırıya uğrayan ve kimliği açıklanmayan kadının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.