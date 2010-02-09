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Dünya

Hindistan'da GDO'lu patlıcan üretimi durduruldu

Hindistan, güvenlik kaygıları nedeniyle genetik yapısı değiştirilmiş ilk ürünü olacak, kendi topraklarına özgü bir patlıcan türü olan 'brinjal' ekimini askıy

09 Şubat 2010 02:00

T24 - Hindistan, güvenlik kaygıları nedeniyle genetik yapısı değiştirilmiş ilk ürünü olacak, kendi topraklarına özgü bir patlıcan türü olan 'brinjal' ekimini askıya aldı.

Hindistan Çevre Bakanı Jairam Ramesh, genetik yapısı değiştirilmiş brinjalin, tüketiciler ve çevre için güvenli olduğunu kesinleştirmek açısından daha ileri çalışma yapmak gerektiğini bildirdi.

Hindistan'da genetik yapısı değiştirilmiş brinjalin deneme ekimleri, 2008 yılından bu yana sürüyordu; 2009 yılında da hükümete bağlı bilim adamlarından onay almıştı.

Ancak genetik yapısı değiştirilmiş brinjal ekimi konusunda kamuoyunda ateşli tartışmalar çıkmıştı.

Delhi'deki basın toplantısına katılan BBC muhabiri Geeta Pandey, Çevre Bakanı Ramesh'in kararıyla, ülkede genetik yapısı değiştirilmiş sebze yetiştirilmesinin süresiz olarak askıya alınmış olduğunu bildiriyor.

Ramesh, "Halkın bu konudaki duyguları olumsuz. Temkinli, ihtiyatlı ve ilkeli davranmak, benim görevim." dedi.

Hindistan Çevre Bakanı, bunun alınması zor bir karar olduğunu, zira bilimsel verilerle toplumun istekleri arasında denge kurmak gerektiğini kaydetti ve "Kararımız, bilime karşı sorumlu davranmak ve topluma karşı da duyarlı olmak yönündedir." dedi.

Hindistan, dünyanın en büyük patlıcan üreticisi ve ülkede 4000 çeşit patlıcan üretiliyor.

Brinjali geliştirmiş olan ve Amerikan çok uluslu Monsanto şirketinin ortağı Hint tohum şirketi Mahyco, genetik yapısı değiştirilmiş bu ürünün, bitki zararlılarına karşı daha dayanıklı olduğunu savunuyor.

Hindistan'da 2002 yılında da, genetik yapısı değiştirilmiş pamuk tohumu kullanımına izin verilmişti.

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