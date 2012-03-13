Hindistan'da 'fuhuş köyünde' toplu evlilik

T24 - Hindistan'da bir köyde fahişeliğin önüne geçmek için genç kızlar toplu olarak evlendirildi

Köyde yaşayan Saraniya toplumunda genç kızlar fahişelik yapmak için zengin ailelere veriliyor.

Gazeteport'ta yer alan habere göre, Gujarat eyaletinin Vadia köyünde düzenlenen törene yüzlerce kişi katıldı. Sivil toplum kuruluşu ve hükümet yetkililerinin de hazır bulunduğu törende 22 çift renkli kıyafetler giyerek törene katıldı.

Törende 7 çift evlendi, 15 çift ise nişanlandı

Köyde yaşayan Saraniya toplumunda genç kızlar fahişelik yapmak için zengin ailelere veriliyor. Köyde yüzyıllardır süren bu geleneğin önüne geçmek için sivil toplum kuruluşları evliliği teşvik ediyor ve toplu evlilik törenleri düzenliyor. Ancak köydeki genç kızlar ve çocuklar fahişelik ile çocuk yaşta evlilik kıskacında.