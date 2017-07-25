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Hindistan'da fiyatı iki katına çıkan domatese silahlı koruma

Hindistan genelinde, bu ay birçok kentte, domates hırsızlığı vakası yaşandı

25 Temmuz 2017 12:50

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde domates fiyatları hızla yükselince, sebze halinde olası hırsızlık girişimlerini önlemek için silahlı korumalar görevlendirildi.

Devi Ahilya Bai Holker sebze-meyve halinde görevlendirilen altı koruma, domatesler indirilirken kamyonlara yaklaşılmasını engelliyor.

Hindistan genelinde, bu ay birçok kentte, domates hırsızlığı vakası yaşandı.

Aslında Madya Pradeş'te bu yıl domates rekoltesi çok yüksek oldu. Üretim fazlası nedeniyle fiyatlar aşırı ucuzlayınca, geçen ay birçok üretici domateslerini yollara döktü.

"Domates de soğan gibi hükümeti devirebilir"

Ancak domatesin mevsiminin geçmeye başlaması ve şiddetli yağışların bazı bölgelerde ürünlere zarar vermesi nedeniyle bu ay fiyatlar fırladı. Bir kilo domatesin fiyatı bir ay öncesine göre iki kat artarak 100 rupi'ye (Yaklaşık 1.55 dolar) çıktı.

India Today gazetesinde yer alan bir yorumda, Hindistan'da "soğanın hükümetleri devirecek kadar önemli olduğuna" dikkat çekilerek, domates fiyatlarının da "hükümete kabus yaşatabileceği" belirtildi.

 

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