Hindistan'da fişek fabrikası patladı; 31 kişi öldü, 6 kişi tutuklandı

Hindistan’ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 31 kişinin öldüğü bildirildi. Polis, 20 kişinin de yaralandığını aktardı. Olayla ilgili olark 6 kişi tutuklandı.

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletindeki ülkenin havai fişek sanayisinin merkezi Sivakasi şehrinde bir fabrikada patlama meydana geldi. Sivakasi’daki binlerce fabrika, ülkedeki havai fişekler üretiminin yüzde 90’ını gerçekleştiriyor.

Yerel televizyonlar patlama meydana gelen fabrikadan siyah dumanın yükseldiğini gösterdi. Yerel makamlar şimdiye kadar Om Shakti isimli fabrikadan 31 kişinin cesedine ulaşıldığını ve 20 kişinin de yaralandığını açıkladı. Patlamanın sonucu bilançonun artmasından endişe ediliyor.

Fabrikanın büyük havai fişek stoku olduğu ve devam eden patlamaların kurtarma çalışmalarına engel olduğu ifade ediliyor. Patlamaya neyin sebep olduğu ise henüz bilinmiyor.

Hindistan’da düğün, festival ve törenler için havai fişek üreten fabrikalarda kaza ile oluşan patlamalar çok sık yaşanıyor. Söz konusu fabrikaların bi çoğu da yasa dışı faaliyet gösteriyor.