-HİNDİSTAN'DA FİL VAHŞETİ YENİ DELHİ (A.A) - 08.06.2011 - Hindistan'ın güneyinde bir şehre giren iki vahşi fil, etrafa saldırarak bir kişiyi öldürdü, birkaç kişiyi de yaraladı. Yeni Delhi Televizyonunun haber kanalında yayımlanan görüntülerde, Karnataka eyaletinin Misore kentinde fillerden birinin ayaklarının dibinde ölen adamın cesedi ile diğer filin ineği tekmelemesi yer aldı. Hindistan haber ajansı da daha sonra geçtiği haberde, birkaç kişinin de yaralandığı olaylardan sonra fillerden birinin bir çiftlikte kıstırıldığını, diğerinin sakinleştiriciyle etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Hindistan'da, yaşam alanları daralan vahşi hayvanların yiyecek bulmak için bölgelerinden uzaklaşarak şehirlere girmesi sonucu her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.