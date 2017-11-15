Hindistan'da evsizler 'Ivanka Trump görmesin' diye toplatıldı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın Hindistan’a yapacağı ziyaret öncesi, ülkede “imaj çalışması” başlatıldı.

Ülkenin güneyinde bulunan Haydarabad kentinde yüzlerce evsiz ve muhtaç güvenlik görevlileri tarafından zorla rehabilitasyon merkezlerine kapatıldı.

The Washington Post’un Indian Express’ten aktardığı habere göre, yaklaşık 400 evsiz ve muhtaç toplanarak Chanchalguda Hapisanesi’nde bulunan merkeze gönderildi.

Dilenmek yasaklandı

Polisin, “konuklarını etkilemek için” yaklaşık 6 bin evsizi sokaklardan toplama planı yaptığı belirtildi. Ayrıca şehirde ocak ayının ilk haftasına kadar dilenmek yasaklandı.

Evrensel'in haberine göre Express’e konuşan bir yetkili, “Bazı dilenciler, onların istedikleri yerde yaşama özgürlüklerini ellerinden aldığımızı söyledi. Ancak onlara bunu onların iyiliği için yaptığımızı ve onlara iyi bakılacak rehabilitasyon merkezlerine yerleştirdiğimizi söyledik” ifadelerini kullandı.

Yetkililer ABC News’e yaptıkları açıklamada ise, Trump’ın Hindistan’ın güzel yüzünü görmesini istediklerini söyledi.

Ivanka Trump’ın 28 Kasım’da başlayacak ve üç gün sürecek Global Girişimcilik Zirvesi’nde ABD heyetine liderlik etmesi bekleniyor.