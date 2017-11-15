T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hindistan'da evsizler 'Ivanka Trump görmesin' diye toplatıldı!

Yüzlerce evsiz zorla rehabilitasyon merkezlerine kapatıldı, dilenmek yasaklandı

15 Kasım 2017 13:38

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın Hindistan’a yapacağı ziyaret öncesi, ülkede “imaj çalışması” başlatıldı.

Ülkenin güneyinde bulunan Haydarabad kentinde yüzlerce evsiz ve muhtaç güvenlik görevlileri tarafından zorla rehabilitasyon merkezlerine kapatıldı.

The Washington Post’un Indian Express’ten aktardığı habere göre, yaklaşık 400 evsiz ve muhtaç toplanarak Chanchalguda Hapisanesi’nde bulunan merkeze gönderildi.

Dilenmek yasaklandı

Polisin, “konuklarını etkilemek için” yaklaşık 6 bin evsizi sokaklardan toplama planı yaptığı belirtildi. Ayrıca şehirde ocak ayının ilk haftasına kadar dilenmek yasaklandı.

Evrensel'in haberine göre Express’e konuşan bir yetkili, “Bazı dilenciler, onların istedikleri yerde yaşama özgürlüklerini ellerinden aldığımızı söyledi. Ancak onlara bunu onların iyiliği için yaptığımızı ve onlara iyi bakılacak rehabilitasyon merkezlerine yerleştirdiğimizi söyledik” ifadelerini kullandı.

Yetkililer ABC News’e yaptıkları açıklamada ise, Trump’ın Hindistan’ın güzel yüzünü görmesini istediklerini söyledi.

Ivanka Trump’ın 28 Kasım’da başlayacak ve üç gün sürecek Global Girişimcilik Zirvesi’nde ABD heyetine liderlik etmesi bekleniyor.

ETİKETLER

İvanka TrumpDonald TrumpHindistanevsiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24