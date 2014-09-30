Hindistan'da 'evlilik dışı selfie' çekenler tutuklanıyor

Hindistan’ın Bombay kentinde, evlilik dışı selfie çekenler tutuklanıyor. Hindistan basını Mumbai polisinin “ahlaken uygunsuz” selfieler çektirdikleri gerekçesi ile daha şimdiden onlarca kişiyi tutukladığını belirtiyor.

Hürriyet.com.tr'nin haberine göre, tutuklananlar arasında Dahisar köprüsünde topluca selfie çekmek isteyen 20’li yaşlarının başındaki 7 öğrencinin de bulunduğu ve gruptaki erkeklerin “arkadaşlarına dokundukları için” para cezasına çarptırıldıkları öğrenildi.

“Ahlaka aykırı” olarak tanımlanan selfieler ile ilgili bu yaptırımların şehirde gelecek hafta kutlanacak Navatri festivaline bağlı olduğu ve polisin bölgede düzeni korumak adına aldığı önlemleri “biraz aşırıya kaçırdığı” düşünülüyor.

Bombay Polis Komiseri Rakesh Maria, selfie tutuklamaları ile ilgili olarak gelen eleçtirilere cevap vermek için Hindistan televizyonlarından yaptığı açıklamada, “Şehirde görev yapan polislerin sayısını kadınların güvenlik ve özgürlüklerini korumak için arttırdıklarını, polis memurlarının amacının ‘ahlak polisliği’ yapmak olmadığını” söyledi.

Mumbai Mirror gazetesi 25 yaşındaki Cheryl Godinho, ve 24 yaşındaki Runcil Rebello’nun da Oberoi alışveriş merkezinde birbirlerine sarıldıkları için tutuklandıklarını ve genç adamın 1200 ruble para cezasına çarptırıldığını yazdı.

Gazete şehirde “ahlaka aykırı davranışlar” nedeniyle yapılan dayanaksız tutuklamaların sayısının her geçen gün arttığına da dikkat çekti.