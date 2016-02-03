Hindistan’da eşcinsellik 'suçu' incelenecek

Hindistan’da eşcinselliği suç olarak tanımlayan yasanın anayasaya aykırı olup olmadığı Yargıtay tarafından incelenecek. Ülkenin İngiliz sömürgesi olduğu zamanlardan kalma yasa, “gayri tabii” olarak adlandırdığı yetişkinler arasında rızaya dayalı eşcinsel ilişkiler için 10 yıl hapis cezası öngörüyor.

KaosGL’nin haberine göre 2009 yılında Delhi Yüksek Mahkemesi, eşcinsel ilişki yasağının temel hakları ihlal ettiğinin altını çizerek “Fasıl 377”yi iptal etti. Karar, ülkedeki aktivistleri eşcinsellere yönelik ayrımcılık ve şiddetle mücadele etme konusunda yüreklendirdi.

Ancak 2013 yılında Yargıtay bu hükmü iptal ederek yasanın mahkemelerde değil, parlamentoda iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yargıtay'ın bugün yaptığı açıklamada, 2013 yılındaki hükmün bir yargı kürsüsü tarafından gözden geçirileceği belirtildi.

Eşcinsel hakları aktivistleri 10 yıla kadar hapis cezası öngören yasanın polis tarafından eşcinselleri taciz ve tehdit etmek için kullanıldığını söylüyor.

“Hükümetin yatak odalarımızdan çıkma vakti gelmiştir”

Geçtiğimiz yıl ülkenin Ekonomi Bakanı Arun Jaitley, “milyonlarda insan bunu [eşcinsel ilişki] yaşamışken onları bir kenara itemezsiniz” diyerek Yargıtay’ın kararını eleştirmişti.

Jaitley’in “Hukuk dünyası gelişiyor, ben kararın doğru olmadığını ve muhtemelen belli bir aşamada gözden geçirilmek zorunda olacağını düşünüyorum” sözleri Yargıtay’ın bugünkü açıklaması ile örtüşüyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında Avam Kamarasında ezici çoğunluğa sahip hükümetin reddettiği kanun değişikliği ise Kongre’nin muhalefet üyesi Shashi Tharoor tarafından sunulmuştu. Reuters’e konuşan Tharoor, “Bence bu anayasamızda yer verilen özgürlük ilkeleriyle alakalı bir konu. Hükümetin yatak odalarımızdan çıkma vakti gelmiştir,” dedi.