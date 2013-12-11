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Dünya

Hindistan'da eşcinsel ilişki yeniden yasak kapsamında

2009'da Yargıtay, Hindistan'da sömürgeleşme döneminden kalma ve eşcinsel eylemleri 10 yıla kadar hapis cezasına çarptıran bir yasayı iptal etmişti

11 Aralık 2013 16:27

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, eşcinsel ilişkiyi suç sayan bir yasayı destekleyen bir tutum aldı. Karar, ülkede eşcinsel haklarına darbe olarak görülüyor.

Bu karara muhafazakâr ve dini gruplar şiddetle karşı çıkmıştı. Ülkede hala pek çok kişi eşcinsel ilişkiyi gayri meşru olarak görüyor.

Yüksek Mahkeme, konunun mahkemenin alanına girmediğini ve yasayı değiştirme kararının, Hindistan parlamentosunun görevi olması gerektiğine hükmetti.

153 yıllık yasa, eşcinsel ilişkiyi "doğal olmayan bir suç eylemi" diye niteliyor.

Bölge muhabirleri, yasanın herhangi bir dava açmakta nadiren kullanıldığına, ancak polisin sıklıkla eşcinselleri rahatsız etmesindeel temel oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Eşcinsel hakları savunucuları, Yüksek Mahkeme'nin kararının hayal kırıklığı yarattığını ve kararı temyize götürmeyi deneyeceklerini ifade etti.

Ancak karar, Yargıtay'ın 2009'da yasayı iptal kararına tepki gösteren Müslüman ve Hristiyan cemaat liderlerince olumlu karşılandı.

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