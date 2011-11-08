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Dünya

Hindistan'da dini törende izdiham: 16 ölü LUCKNOW (A.A)

08 Kasım 2011 13:17

-Hindistan'da dini törende izdiham: 16 ölü LUCKNOW (A.A) - 08.11.2011 - Hindistan'ın kuzeyinde, Ganj Nehri kıyısında düzenlenen dini tören esnasında çıkan izdihamda 16 kişi hayatını kaybetti.  Hükümet sözcüsü Amit Chandola, Uttar Pradeş'teki Haridvar'da ibadet etmek isteyen Hintlilerin ileriye gitmek isterken birbirlerini itmesi sonucu bazılarının düşerek ezildiğini söyledi. Sözcü Chandola, polisin cesetleri olay yerinden kaldırdığını, yaklaşık 50 yaralının da yakındaki bir hastaneye götürüldüğünü belirtti. Her yıl, günahlarının temizlendiğine ve yeniden doğuş döngüsüne inanan yüzbinlerce Hintli, Ganj Nehri kıyısındaki Haridvar'a yıkanmak için geliyor.

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