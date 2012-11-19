Hindistan'da dini festival sırasında izdiham: 14 ölü

Hindistan polisi, eyalet başkenti Patna'da, akşam saatlerinde ibadet için Ganj Nehri kıyısına toplanan kalabalığın, ani elektrik kesintisinin neden olduğu panikle buraya geçici olarak kurulan bambu yola akın ettiğini ve çıkan izdihamda 14 kişinin öldüğünü bildirdi.

Polis yetkilileri, izdihamda ölenlerin en az 6'sının çocuk olduğunu, bazılarının durumu ağır olan 20 civarında yaralının hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

“Chhath” festivalinde yüzlerce Hindunun, kutsal saydıkları Ganj Nehri kıyısına,”güneş tanrısı” için toplandığı belirtiliyor.