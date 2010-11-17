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Dünya

HİNDİSTAN'DA ÇÖKEN BİNADA ÖLÜ SAYISI 65 YENİ DELHİ (A.A)

17 Kasım 2010 09:42

-HİNDİSTAN'DA ÇÖKEN BİNADA ÖLÜ SAYISI 65 YENİ DELHİ (A.A) - 17.11.2010 - Hindistan'da Pazartesi akşam saatlerinde 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısının 65'e, yaralananların sayısının 105'e yükseldiği, 35 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Başkent Yeni Delhi Emniyet Sözcüsü Rajan Bhagat, başkentin doğu yakasında kalabalık bir semt olarak bilinen Laxmi Nagar'da bulunan binanın çökmesi sonucu, enkaz altında kalan 65 kişinin öldüğünü, 105 kişinin de çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü kaydetti. Bhagat, ''Arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyoruz, çünkü beton ve demir enkazın altında daha birçok insan var. Onları sağ kurtarmak istiyoruz'' diye konuştu. Yeni Delhi Emniyetinde görevli M.P. Singh, binanın ve bir çimento fabrikasının sahibi olan yerel bir işadamının gözaltına alındığı ve ''kasıtsız ölüme sebebiyet vermekten'' suçlandığını belirtti. Delhi bölgesinin valisi Sheila Dikshit ise çöken binanın izinsiz inşa edilmiş olabileceğini ifade etti.

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