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Dünya

Hindistan'da çıkan yangında 61 ölü YENİ DELHİ (A.A) 

09 Aralık 2011 12:20

-Hindistan'da çıkan yangında 61 ölü  YENİ DELHİ (A.A) - 09.12.2011 - Hindistan'ın doğusunda bulunan Kolkata kentindeki bir hastanede çıkan yangında ölü sayısı 61'e çıktı. Batı Bengal Eyaletinin Başbakanı Mamata Banerjii, ölenlerin çoğunun dumandan zehirlendiğini belirtti.  Banerjii, hastane görevlilerinin, yangın çıktıktan sonra hastaları binada bırakarak kaçtığı suçlamalarıyla ilgili olarak da, "Bu çok ciddi bir suçtur ve en ağır biçimde cezalandırılacaktır" dedi. Yangının, binanın bodrum katında çıktığı, dumanın kısa sürede bütün binayı kapladığı kaydedilirken, çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

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