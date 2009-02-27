Hindistan’da büyüme yavaşladı

Hindistan ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde tarım ve imalat üretiminin yavaşlaması nedeniyle yüzde 5,3 büyüdü.



Hükümet, Hindistan'ın gayrisafi yurt içi hasılasının 2008'in ekim-aralık döneminde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,3 büyüdüğünü açıkladı. Hindistan'ın bir önceki yıl aynı dönemde büyümesi yüzde 8,9 olmuştu.



Geçen yıl temmuz - eylül döneminde ise ekonomi yüzde 7,6 büyümüştü.



Ekim - kasım döneminde, ekonominin beşte birini oluşturan tarımın yüzde 2,2 ve imalat üretiminin yüzde 0,2 daraldığı belirtildi.



Asya'nın üçüncü büyük ekonomisine sahip Hindistan, son 3 yılda yüzde 9 ya da daha fazla büyürken, mart ayı itibariyle sona erecek mali yılda büyümenin yüzde 7,1 olacağı tahmin ediliyor.



Ancak ekonomistler bu büyüme tahmininin muhtemelen aşağı doğru revize edileceğini belirtiyorlar.



Citigroup Hindistan'ın bu mali yılda yüzde 6,8, gelecek yıl yüzde 5,5, Goldman Sachs ise bu mali yıl için yüzde 6,7 ve gelecek yıl için yüzde 5,8 büyüyeceğini tahmin ediyor.



Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri olan Çin ve Hindistan'da ekonomik büyümesini hızla yavaşlamasının, gelişmiş ülkelerin durgunluğa girmesiyle birlikte dünya ekonomisinde önemli etkisi olacağı kaydediliyor.

