Hindistan'da bombalı saldırılar

Hindistan İçişleri Bakanı Şivrij Patil, yaptığı açıklamada kentteki kalabalık alışveriş bölgelerinde 5 patlama meydana geldiğini ve patlamalarda 18 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi. Bakan Patil, "Bu, Hint ulusunun düşmanlarının işidir" dedi.

Saldırılarda ölenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor. Patlamaların tamamının 45 dakika içinde meydana geldiğini belirten Bakan Patil, "Bu saldırıların cumartesi akşamı kalabalık olan alışveriş bölgelerinde düzenlenmesi, daha fazla can ve mal kaybını amaçlayan sorumluların şeytani niyetini gösteriyor" diye konuştu.

Yeni Delhi Polis Sözcüsü Rajan Bagat da, kentte 5 patlama meydana geldiğini ve şu ana kadar saldırılarla ilgili hiç kimsenin yakalanmadığını söyledi. Yerel televizyon kanalları, patlamalarda yaralanan 70 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Patlamalardan 2'sinin meydana geldiği başkentin merkezindeki Connaught Meydanı’nda bulunan 2 bomba, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Çok sayıda alışveriş merkezinin bulunduğu, turistlerin uğrak yeri olan Greater Kailash bölgesinde de 2 bomba patladı.

Bir bomba uzmanı, etkisinin artırılması için bombalara çelik bilyeler yerleştirildiğini söyledi.

Bombalı saldırıları kınayan Hindistan Devlet Başkanı Pratibha Patil, vatandaşları sakin olmaya çağırdı. Saldırının sorumluluğunu Hindistan Mücahitleri adındaki bir militan Müslüman örgüt üstlendi. Aynı grup, geçen temmuz ayında, ülkenin batısındaki Ahmedabad'da düzenlenen ve 45 kişinin öldüğü bombalı saldırıların sorumluluğunu da üstlenmişti.