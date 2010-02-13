Hindistan'da bombalı saldırı: 8 ölü

T24 - Hindistan'ın batısındaki Pune kentinde, turistlerin yoğun olarak gittiği ünlü bir restoranda meydana gelen patlamada 8 kişi ölürken, 33 kişi de yaralandı.
Polis açıklamasına göre, Hindistan'n Pune kentinde turistlerin ve yabancıların bulunduğu Alman Pastanesi'nde meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralandı.
Ölenlerin milliyetlerinin henüz netleşmediği ifade edilirken, Maharashtra eyaleti İçişleri Bakan yaralıların arasında 4 turistin bulunduğunu açıkladı.
Yetkililer, Türkiye Saati İle 15.30'da meydana gelen patlamaya bir bombanın yol açtığını söylediler.