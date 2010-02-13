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Dünya

Hindistan'da bombalı saldırı: 8 ölü

Hindistan'ın, turistlerin yoğun olarak gittiği ünlü bir restoranda meydana gelen patlamada 8 kişi ölürken 33 kişi de yaralandı.

13 Şubat 2010 02:00

T24 - Hindistan'ın batısındaki Pune kentinde, turistlerin yoğun olarak gittiği ünlü bir restoranda meydana gelen patlamada 8 kişi ölürken, 33 kişi de yaralandı.

Polis açıklamasına göre, Hindistan'n Pune kentinde turistlerin ve yabancıların bulunduğu Alman Pastanesi'nde meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralandı.

Ölenlerin milliyetlerinin henüz netleşmediği ifade edilirken, Maharashtra eyaleti İçişleri Bakan yaralıların arasında 4 turistin bulunduğunu açıkladı.

Yetkililer, Türkiye Saati İle 15.30'da meydana gelen patlamaya bir bombanın yol açtığını söylediler.

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