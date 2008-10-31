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Dünya

Hindistan'da bombalı saldırı: 76 ölü

Hindistan'da 3 kentte daha meydana gelen bombalı saldırılarda ölü sayısı 76'ya yükseldi.

31 Ekim 2008 02:00

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletindeki Gauhati ile 3 kentte daha meydana gelen bombalı saldırılarda ölü sayısı 76'ya yükseldi.

Yetkililer, tüm kentlerdeki patlamalarla birlikte toplam 13 saldırıda ölenlerin sayısının 76'ya çıktığını kaydetti. Müfettişlerin, saldırılarda kullanılan patlayıcıların türüne ilişkin ipucu bulmak için enkazda araştırma yaptığı belirtildi.

Kalabalık pazar yerlerinde ve bazı bombaların motosikletlere gizlenmesi şeklinde düzenlenen saldırılarda 300'den fazla kişi de yaralanmıştı.
Saldırılardan kimin sorumlu olduğu henüz bilinmiyor. Assam'da hükümetle ya da birbiriyle savaşan onlarca ayrılıkçı grup bulunuyor.

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