T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hindistan’da bombalı gün: 61 ölü

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde düzenlenen 18 ayrı bombalı saldırıda en az 61 kişinin öldü, 160 kişi de yaralandı

30 Ekim 2008 02:00

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde düzenlenen 18 ayrı bombalı saldırıda en az 61 kişinin öldüğü bildirildi. Çoğunluğu, eyaletin en büyük kenti Guvahati'de olmak üzere en az 160 kişi de yaralandı

Patlama yerinden görüntüler

Henüz hiçbir örgüt patlamaların sorumluluğunu üstlenmedi, ancak güvenlik yetkilileri, Assam ayrılıkçı Birleşik Kurtuluş Cephesi'nden şüphelendiklerini belirtti.

Assam'da ayrılıkçı isyancılar ile ordu arasındaki çatışmalar onlarca yıldır sürüyor. Assam'da bazıları hükümetle, bazıları da birbiriyle savaşan onlarca ayrılıkçı grup bulunuyor.

1 saatte 18 bomba

Guvahati'nin Kokracar, Barbeta ve Bongaigaon ilçelerindeki bombalamalar yerel saatle 11:00'da (TSİ: 07:30) başlayarak 1 saat içinde meydana geldi.

Assam Birleşik Kurtuluş Cephesi'nin askeri kanadı son haftalarda ateşkes ilan etmiş ancak hükümet güçleri militanlara yönelik operasyonlarını sürdürerek örgüte önemli darbeler vurmuştu. Assam Emniyet Müdürü RN Mathur, örgütün bu nedenle ‘kolay hedef’ olarak gördüğü noktalara intikam saldırıları düzenlemiş olabileceğini ifade etti.

Mathur, “Başka hiçbir grup, koordineli bir şekilde bu kadar farklı yerde bombalı saldırı düzenleyemez” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24