Hindistan’da bombalı gün: 61 ölü

Henüz hiçbir örgüt patlamaların sorumluluğunu üstlenmedi, ancak güvenlik yetkilileri, Assam ayrılıkçı Birleşik Kurtuluş Cephesi'nden şüphelendiklerini belirtti.Assam'da ayrılıkçı isyancılar ile ordu arasındaki çatışmalar onlarca yıldır sürüyor. Assam'da bazıları hükümetle, bazıları da birbiriyle savaşan onlarca ayrılıkçı grup bulunuyor.Guvahati'nin Kokracar, Barbeta ve Bongaigaon ilçelerindeki bombalamalar yerel saatle 11:00'da (TSİ: 07:30) başlayarak 1 saat içinde meydana geldi.Assam Birleşik Kurtuluş Cephesi'nin askeri kanadı son haftalarda ateşkes ilan etmiş ancak hükümet güçleri militanlara yönelik operasyonlarını sürdürerek örgüte önemli darbeler vurmuştu. Assam Emniyet Müdürü RN Mathur, örgütün bu nedenle ‘kolay hedef’ olarak gördüğü noktalara intikam saldırıları düzenlemiş olabileceğini ifade etti.Mathur, “Başka hiçbir grup, koordineli bir şekilde bu kadar farklı yerde bombalı saldırı düzenleyemez” dedi.