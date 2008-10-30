Hindistan’da bombalı gün: 61 ölü

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde düzenlenen 18 ayrı bombalı saldırıda en az 61 kişinin öldüğü bildirildi. Çoğunluğu, eyaletin en büyük kenti Guvahati'de olmak üzere en az 160 kişi de yaralandıPatlama yerinden görüntüler
Henüz hiçbir örgüt patlamaların sorumluluğunu üstlenmedi, ancak güvenlik yetkilileri, Assam ayrılıkçı Birleşik Kurtuluş Cephesi'nden şüphelendiklerini belirtti.
Assam'da ayrılıkçı isyancılar ile ordu arasındaki çatışmalar onlarca yıldır sürüyor. Assam'da bazıları hükümetle, bazıları da birbiriyle savaşan onlarca ayrılıkçı grup bulunuyor. 1 saatte 18 bomba
Guvahati'nin Kokracar, Barbeta ve Bongaigaon ilçelerindeki bombalamalar yerel saatle 11:00'da (TSİ: 07:30) başlayarak 1 saat içinde meydana geldi.
Assam Birleşik Kurtuluş Cephesi'nin askeri kanadı son haftalarda ateşkes ilan etmiş ancak hükümet güçleri militanlara yönelik operasyonlarını sürdürerek örgüte önemli darbeler vurmuştu. Assam Emniyet Müdürü RN Mathur, örgütün bu nedenle ‘kolay hedef’ olarak gördüğü noktalara intikam saldırıları düzenlemiş olabileceğini ifade etti.
Mathur, “Başka hiçbir grup, koordineli bir şekilde bu kadar farklı yerde bombalı saldırı düzenleyemez” dedi.