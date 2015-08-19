Hindistan'da bir papağan hakaretten gözaltına alındı!

Hindistan'da bir papağan, yaşlı bir kadına "hakaret ettiği" gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Hindistan basınında çıkan haberlere göre, Çandrapur kentinde yaşayan Sureş Sakharkar, “Hariyal” isimli papağanına küfürlü kelimeler öğretti ve bu sözleri üvey annesine karşı kullanması için kuşu iki yıl boyuncu eğitti.

Bunun ardından kuşun her gördüğünde kendisine hakaret içeren kelimeler sarf ettiğini belirten 85 yaşındaki üvey anne Janabai Sakharkar, polise şikayette bulundu. Kadının şikayeti üzerine polis, yaşlı kadını, üvey oğlu Sureş’i ve papağanı karakola getirdi.

Yaşlı kadın, polise verdiği ifadede, “İki yıldır taciz ediliyorum. Beni her gördüğünde edepsiz laflar ediyor. Bu yüzden son iki yılda üç kez şikayette bulundum. Bu papağana el koyulması gerekli” dedi.

Polis yetkilileri, yaşlı kadın ile üvey oğlu arasında arazi ve mülk anlaşmazlığı olduğunu belirtti.

Bir polis yetkilisi, ayrıca, “Papağanı dikkatlice takip ettik ama karakoldayken ağzından tek bir söz bile çıkmadı” diye konuştu.

Papağan, yaşlı kadının ruhsal durumuna zarar verdiği gerekçesiyle Orman Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.