Hindistan'da bir kadın öğrenci daha tecavüz kurbanı

Polisin verdiği bilgilere göre, olay Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde meydana

geldi. Polis, eve giren kişi veya kişilerin kadına tecavüz ettiğini, ardından da

öldürdüğünü açıkladı. Olay kurbanın annesinin evde kızının cesedini kanlar içinde

bulması sonucu ortaya çıktı. 30 yaşındaki kadının hukuk fakültesinde öğrenim

gördüğü belirtildi.

Polis soruşturmada, kurbanın failleri tanıdığı ihtimali üzerinde duruyor. Polisin verdiği

bilgilere göre, yapılan incelemelerde eve zorla girildiğine dair bir bulguya rastlanmadı.

Polis, genç kadının bir nesne ile 'vahşi şekilde' şiddet gördüğünü ifade etti.

Soruşturma kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yüzlerce kişi sokaklara döküldü

Olay Karela eylaetinde yüzlerce kişi tarafından protesto edildi. Göstericiler,

soruşturmanın hızlı bir şekilde tamamlanmasını ve suçlu veya suçluların ağır cezalara

çarptırılmasını talep etti.

Hindistan medyasında yer alan haberlerde, olay 2012 yılında bir otobüste tecavüze

uğrayıp öldürülen öğrenci vakası ile karşılaştırılıyor. O tarihten bu yana Hindistan'da

kadınlara yönelik şiddetin engellenmesi ve cinsel suçların önüne geçilebilmesi için

çeşitli yasal reformlar yapılsa da Hindistan'da hâlâ cinsel şiddete maruz kalan

kadınların sayısının yüksek olduğuna dikkat çekiliyor.