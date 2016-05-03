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Dünya
Deutsche Welle

Hindistan'da bir kadın öğrenci daha tecavüz kurbanı

Hindistan'da 30 yaşındaki üniversite öğrencisi bir kadının tecavüze uğrayıp öldürüldüğü bildirildi. Olay yüzlerce kişi tarafından protesto edilirken, polis 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

03 Mayıs 2016 23:28

Polisin verdiği bilgilere göre, olay Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde meydana
geldi. Polis, eve giren kişi veya kişilerin kadına tecavüz ettiğini, ardından da
öldürdüğünü açıkladı. Olay kurbanın annesinin evde kızının cesedini kanlar içinde
bulması sonucu ortaya çıktı. 30 yaşındaki kadının hukuk fakültesinde öğrenim
gördüğü belirtildi.

Polis soruşturmada, kurbanın failleri tanıdığı ihtimali üzerinde duruyor. Polisin verdiği
bilgilere göre, yapılan incelemelerde eve zorla girildiğine dair bir bulguya rastlanmadı.
Polis, genç kadının bir nesne ile 'vahşi şekilde' şiddet gördüğünü ifade etti.
Soruşturma kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yüzlerce kişi sokaklara döküldü

Olay Karela eylaetinde yüzlerce kişi tarafından protesto edildi. Göstericiler,
soruşturmanın hızlı bir şekilde tamamlanmasını ve suçlu veya suçluların ağır cezalara
çarptırılmasını talep etti.

Hindistan medyasında yer alan haberlerde, olay 2012 yılında bir otobüste tecavüze
uğrayıp öldürülen öğrenci vakası ile karşılaştırılıyor. O tarihten bu yana Hindistan'da
kadınlara yönelik şiddetin engellenmesi ve cinsel suçların önüne geçilebilmesi için
çeşitli yasal reformlar yapılsa da Hindistan'da hâlâ cinsel şiddete maruz kalan
kadınların sayısının yüksek olduğuna dikkat çekiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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HindistanKeralaKarelaWelle Türkçe AFP/ReutersBÖ/EC

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