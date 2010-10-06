-HİNDİSTAN'DA BİR DİL BULUNDU YENİ DELHİ (A.A) - 05.10.2010 - Dilbilimciler, Hindistan'ın kuzeydoğu kesiminde ücra bir bölgede "Koro" adlı şimdiye kadar bilinmeyen bir dil keşfetti. Bu keşfi yapan dilbilimciler, sadece yaklaşık 800 kişinin konuştuğu ve yok olma tehlikesi bulunan ve yazılı olmayan bu dilin Tibet-Birman dil grubuna ait olduğunu belirtti. Dilbilimcilerin, National Geographic'in, "The Enduring Voices" adı verilen ve dünyadaki dilbilim mirasının tanımlanması ve korunması projesi çerçevesinde düzenlediği bir geziye katıldığı açıklandı. Hindistan'da, Tibet-Birman dil grubuna ait 150 dil konuşulmasına karşın, dilbilimcilerin Koro diline yakın tek bir dil bulamadıkları belirtildi. Amerikalı dilbilimcilerin başkanlığındaki araştırma ekibinin, konuşulan dillerin çeşitliliği ve zenginliğinden ötürü kuzeydoğudaki bu bölgeyi seçtikleri kaydedildi. Bu dillerin büyük bölümünün yazılı olmadığı, az araştırıldığı veya belgelendirildiği belirtildi. Yaklaşık 2 hafta önce de, Peru'da çalışmalar yapan uluslararası bir arkeolog ekibi Lima'nın kuzeyindeki çalışmaları sırasında ''16. veya 17. yüzyıldan beri hiç kimsenin bilmediği, duymadığı bir dili keşfettiklerini'' açıklamıştı.