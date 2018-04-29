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BBC Türkçe

Hindistan'da bir bebek 'hamile' doğdu

Mumbra kentinde bir bebeğin, dünyaya geldikten sonra karnında ikizini taşıdığı fark edildi. Ameliyatla çıkarılan ikizin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

29 Nisan 2018 20:30

Hindistan'ın Mumbra kentinde bir bebeğin, dünyaya geldikten sonra karnında ikizini taşıdığı fark edildi. Ameliyatla çıkarılan ikizin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Mumbra'daki hastanede çalışan radyologlar, rutin kontrol sırasında 19 yaşındaki bir annenin dünyaya getirdiği bebeğin karnında olağandışı kütleler fark etti.

Doktorlar doğumun ardından, karında bir kol ve beyin olduğunu gördü.

İkiz, başarılı bir ameliyat sonrası çıkarıldı.

Tıpta bu vakaya "fetüs içinde fetüs" deniyor.

Nadir görülen bu durumlarda, bebeğin içinde paraziter bir cenin büyüyor.

Doktorlar dünyada daha önce buna benzer 200 vakanın görüldüğünü, bu durumun yetişkin insanlarda da olabileceğini ve uzun yıllar sonra fark edilebileceğini söylüyor.

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