Hindistan’da bina çöktü; 90 kişi enkaz altında

Hindistan ekonomisinin başkenti Mumbai'de 35 yıllık 4 katlı bir bina bugün sabaha karşı çöktü.

Hindistan yardım ekipleri, binanın çökmesi sonrası bir kişinin yaşamını yitirdiğini ancak 80 ile 90 kişinin enkaz altında kaldığını açıkladı.

Yetkililer enkazdan şu ana kadar 7 kişinin ise sağ kurtarıldığını belirtti. Binada en az 20 ailenin yaşadığı belirtildi.

Binanın çökmesi sonrası, yakınları enkaz altında kalan birçok kişi kaza yerine geldi.

Dayanıksız binalar yol açıyor

Fransız haber ajansı AFP'ye açıklama yapan 62 yaşındaki Mithi Solanki, "Oğlum içerde enkaz altında. Enkaz altından çıkarılmasını bekliyorum" dedi.

Bu yıl içinde çok sayıda bina çökmesi olayının yaşandığı Mumbai'de, Nisan'da kaçak yapılmış binanın çökmesi sonucu 72 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu olaydan haftalar sonra bir bölümü çöken hastanede 8 kişi yaralanmıştı. Kentte Haziran'da meydana gelen başka bir olayda da 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 5'i çocuk, en az 10 kişi yaşamını yitirmişti.

Uzmanlar, Hindistan'da dayanıksız inşa edilen binalar nedeniyle bu tür kazaların sık sık meydana geldiğini belirtiyor.