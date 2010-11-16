Hindistan'da bina çöktü: 60 ölü

T24 - Hindistan'ın Delhi şehrinde çok katlı bir binanın yıkılması sonucu en az 60 kişi hayatını kaybetti.



Delhi şehrinin yoğun nüfuslu doğu kısımında yaşanan olayda yaklaşık 80 kişi de yaralandı. Yetkililer 30 kadar kişinin halen enkazın altında olduğunu belirtti.



Bu arada, ambulans ve itfaiye araçlarının Lalita Park bölgesinin dar sokakların sebebiyle kaza yerine ulaşmakta zorluk çektileri bildiriliyor.



'Sebep Muson yağmurları olabilir'Delhi şehrinin valisi Sheila Dikshit, Press Trust of India haber ajansına yaptığı açıklamda Delhi'de benzeri görülmemeiş bir kaza yaşandığını söyledi.



Yaşanan felaketin sebebinin henüz tespit edilemediğini söyleyen vali, derinlemesine bir araştırma yağılacağını belirtti.



Delhi'nin finans bakanı AK Walia ise, çok katlı binanın temellerinin bu sene aşırı miktarlara varan Muson yağışlarıyla zayıflamış olabileceğini söyledi.





'Oyun kağıtları gibi yıkıldı'



Dün yerel saatle 20.15'te (TSİ 16.15) yaşanan felaket, görgü tanıkları tarafından "yıkılmakta olan oyun kağıtlarından bir binaya" benzetildi.



Bölgede yaşayanların Hindistan'ı ANI televizyonuna yaptıkları açıklamalarda yardım çalışmalarındaki aksaklıklardan yakındıkları gözlendi.



Yararlıların enkazdan bölgedeki insanlar tarafından kurtarıldığı, iş makinelerinin kaza alanına bir türlü ulaşmadığı dile getirildi.



Hindistan'ı yakından tanıyan uzmanlara göre ülkede benzer felaketler sıkça meydana geliyor.



İnşaatların yeterli güvenlik kriterlerini yerine getirmemesi, kalitesiz inşa malzemesi kullanılması ve binalara sonradan eklenen katlar, ülkede yaşanan bina çökmelerine zemin hazırlayan faktörler arasında sayılıyor.





