Hindistan'da bekarlar evlenmek için yol açıyor

Hindistan'ın Bihar eyaletinde bir köyde 100'ü aşkın bekar, evlenecek eş bulabilmek umuduyla köylerine yol açmaya girişti.



Kaimur tepelerinde bulunan ve yörede "evlenemeyenlerin köyü" olarak bilinen Barvan Kale köyünün çevreyle bağlantısı kesik olduğu için, insanlar eş bulmakta güçlük çekiyor. Köyde son evliliğin 50 yıl önce yapıldığı belirtiliyor.



Köyün uzaklığının yanı sıra bölgede Maocu militanlar faaliyet gösterdiği için, çevre köydekiler buraya gelmeye korkuyor. Hayat koşullarının zor olduğu köydeki okulda öğretmen bulunmuyor ve en yakın polis karakoluyla hastane 45 kilometre ötede bulunuyor. Bu zor hayat şartları yüzünden, aileler bu köye kız vermek istemiyor. Ancak köyde bu kadar çok bekar olmasının en büyük nedeninin köy yolunun bulunmaması olduğu belirtiliyor.



Eyalet meclisi adayının vaadi boş çıktı



Son eyalet seçimlerinde bir aday köyü ziyaret etti ve seçilmesi halinde, "köye yol yapmadan kendisinin de evlenmeyeceği" vaadinde bulundu. Ram Çandra Singh Yadav adlı adayın sözlerine kanan köylüler 2005'teki seçimde kendisini desteklediler. Ancak Yasama Meclisi seçimini kazanan Yadav, geçen yıl evlenmekle kalmadı ve köylülere göre, olayı şenliğe dönüştürerek köylülerin yarasına tuz bastı. Köylüler Yadav'a verdiği sözü hatırlattıklarında ise "Ebediyen bekar kalacağıma gerçekten inandınız mı?" cevabını aldılar.



Yadav BBC'ye yaptığı açıklamada, konuyu mecliste 6 kez gündeme getirdiğini ve sonuç alamadığını, köy doğal hayatı koruma alanı içinde bulunduğu için yolu kendi başlarına yapmalarının da mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine köylüler sorunlarını kendileri halletmeye karar verdiler ve köyün bekar erkekleri, gerekli alet-edevatları edinerek yola açmaya giriştiler. Köylüler, geçen 1,5 ay içinde "aşka giden yolun" 3 kilometrelik bölümünü

açtılar.



Şeo Kharvar adlı 28 yaşındaki köylü, geriye 3 kilometre daha kaldığını belirterek, "Çalışmayı çok kısa bir sürede tamamlayacağız ve ondan sonra diğerleri gibi evlenme umudu taşıyabiliriz" dedi.



