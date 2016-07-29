Hindistan'da bakkal sahibi, 66 kuruşluk borç yüzünden cinayet işledi!

Hindistan'da bir bakkal sahibi, üç paket bisküvinin borcunu ödeyemeyen karı-kocayı baltayla öldürdü. Uttar Pradeş eyaletinde gerçekleşen olayda, ülkedeki kast sistemine göre en alt seviyede olan Dalit topluluğuna ait olan karı-koca, kendilerinden daha üst kasttaki bakkaldan bisküvi satın aldı.

Ancak çift, 66 kuruşluk bisküvi borçlarını daha sonra ödeyebileceklerini söyledi.

Perşembe günü gerçekleşen olayda Ashok Mishra adlı bakkal sahibi, işe gittikleri sırada çiftin önünü kesti.

Mishra, karı-kocadan birkaç gün önce aldıkları üç paket bisküvinin parasını talep ederek bağırmaya başladı.

Çift ise akşam yevmiyelerini aldıktan sonra borçlarını ödeyeceklerini belirtti.

Bunun üzerine Mishra evine giderek bir balta aldı. Önce adamın kafasını kesen bakkal sahibi ardından kocasını kurtarmaya çalışan kadını öldürdü.

Bakkal sahibinin tutuklandığı bildirildi.

Protesto gösterisi düzenlendi

Dalit topluluğu yolları kapatarak olayı protesto etti.

Habere göre bu ay başında ölü bir ineğin derisini yüzmeye çalışan dört Dalit üyesi öldürülmüştü.

Başka bir Dalitli adam, kendisinden daha üst kastta bulunan bir kadınla evlendiği için cinayete kurban gitmişti.